

أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي تنظيم سلسلة من الأمسيات التي تسلط الضوء على مواهب المرأة الكويتية وإنجازاتها في مختلف المجالات وذلك في الفترة من 25 إلى 28 الجاري.



وقال المركز في بيان صحافي إن الأمسيات المقامة على مسرحه بمناسبة احتفاله بيوم المرأة الكويتية ستتناول إنجازاتها في مجالات خدمة المجتمع والصحة ونمط الحياة وريادة الأعمال الإبداعية والتربية والتعليم على أن يدير الحوار في أول أمسيتين الإعلامي علي خاجة وفي الأخيرتين الإعلامية فجر العوضي.



وأفاد بأن الأمسية الأولى المقرر إقامتها الأربعاء تتناول «خدمة المجتمع»، حيث ستتم استضافة نساء مبدعات في مجالهن وهن الرئيس التنفيذي لشركة «أمنية» التي تعتبر أول شركة إعادة تدوير في الكويت سناء القملاس والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Give، وهي شركة غير ربحية تهدف إلى تطوير عمليات التبرع، شيماء الصباح.



وذكر أن الأمسية ستشهد أيضا استضافة مؤسس «قصتي» وهي مبادرة تعنى باستخدام قوة سرد القصص لإلهام الناس فاطمة الحبيب ومؤسس Leap Loves Green وهي شركة تقدم رعاية مستدامة لاحتياجات المرأة هند الخترش.



وأوضح أن الأمسية الثانية المزمع تنظيمها الخميس فتسلط الضوء على دور المرأة الكويتية في مجال الصحة ونمط الحياة، وتشهد استضافة استشاري الطب النفسي أستاذ الطب النفسي المساعد في كلية الطب بجامعة الكويت د.مريم العوضي واختصاصية التغذية دانا غريب ومدربة الصحة الشمولية نوف العلي.



وأشار إلى أن الأمسية الثالثة المقرر لها يوم الجمعة ستستعرض إنجازات المرأة الكويتية في «ريادة الأعمال الإبداعية» بحضور مصممة الأزياء بزة الزومان والشيف مريم النصف ومؤسس تطبيق «سبير» وهو تطبيق مصرفي مفتوح دلال الريس.



وتشهد الأمسية الرابعة مساء السبت المقبل الحديث عن التربية والتعليم بحضور مؤسستي Education First د.دنا المشعان وغادة خلف ومؤسس مكتبة نون والمؤسس المشارك لـ «بهجة كيدز» المستشارة الإبداعية دعاء الإدريس.