أعلن نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم أنه تعاقد مع نيكو كوفاتش، المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ، ليتولى تدريب الفريق خلفا لفلوريا كوفيلدت.



وكانت المحطة الأخيرة لكوفاتش (50 عاما) مع موناكو الفرنسي لكنه لم يشغل أي منصب منذ رحيله عن الفريق في يناير الماضي.



وقاد كوفاتش فريق بايرن للفوز بثنائية الدوري والكأس عام 2019، لكنه رحل عن المنصب بعد بداية متواضعة للفريق في الموسم التالي، وحل مكانه هانزي فليك الذي قاد بايرن لثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.



وكان كوفاتش قد تولى تدريب بايرن بعد تحقيق نتائج هائلة مع آينتراخت فرانكفورت، حيث قاده للوصول إلى نهائي كأس ألمانيا عام 2017 ثم التتويج بلقب البطولة في العام التالي.



وأعلن فولفسبورغ أن كوفاتش سيوقع عقدا لمدة ثلاثة أعوام تنتهي في 2025.



ووكان كوفيلدت قد تولى تدريب فولفسبورغ لأقل من موسم واحد خلفا لمارك فان بوميل، في أواخر أكتوبر 2021، لكن الفريق أحرز تحت قيادته المركز الثاني عشر في الدوري الألماني.