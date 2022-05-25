أكد مهاجم مان يونايتد الانجليزي السابق، الترينيدادي دوايت يورك، أنه يتعين على مدرب «الشياطين الحمر» الجديد الهولندي اريك تن هاغ القيام «بعملية جراحية كبرى» لكي يعيده الى القمة.



وتوج يورك الذي شكل ثنائيا رائعا الى جانب اندي كول بطلا للدوري المحلي 3 مرات في صفوف يونايتد ودوري الأبطال وكأس انجلترا مرة واحدة أيضا، وقد أمضى الأسبوعين الاخيرين على مقربة من ملعب «اولدترافورد» ورأى عن كثب ما يحتاج اليه الفريق.



وقال يورك الذي سيقود كمدرب نخبة من نجوم الدوري الأسترالي لمواجهة برشلونة في مباراة ودية في سيدني «أمضيت الأسبوعين الاخيرين هناك ورأيت عن كثب لماذا نحن في هذه الوضعية».



وأضاف «يتعين عليه (تن هاغ) القيام بعملية جراحية كبرى، ثمة عمل كبير يجب القيام به».



وأنهى يونايتد الموسم في المركز السادس بفارق 35 نقطة عن جاره مان سيتي بطل الدوري المحلي.



وأضاف يورك «لا ادري ما الخطوة الاولى التي يجب القيام بها، لكن يتعين على المدرب الجديد ان يفرض شخصيته على الفريق وان يعزز من تضامن اللاعبين.. يبدو هذا الأمر تحديا كبير في الوقت الحالي».



وتابع «عندما تنظر الى فريقنا تجد انه يضم لاعبين رائعين لكنهم لم يحققوا الانجازات.. ثمة عمل كبير يجب القيام به».



وبات تن هاغ خامس مدرب رسمي منذ اعتزال السير الاسكتلندي اليكس فيرغوسون الذي قاد الفريق الى اللقب في موسمه الاخير عام 2013.



يذكر ان يورك الذي دافع عن ألوان أندية أستون فيلا وبلاكبيرن وبرمنغهام وسندرلاند الانجليزية أيضا، تولى الإشراف على نادي ماكارثر اف سي في الدوري الأسترالي خلال الشهر الجاري في أول منصب تدريبي له.