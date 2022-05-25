تصدّر برج خليفة في دولة الإمارات العرببة المتحدة قائمة المواقع الأكثر استقطابا للزوار في العالم على خدمة «غوغل ستريت فيو».



وأعلنت «غوغل»، التي تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشرة للتطبيق المخصص للصور البانورامية للمواقع الجغرافية، أن كلا من برج إيفل في باريس ومعلم تاج محل في الهند، تليا برج خليفة في قائمة المواقع الأكثر استقطابا للزوار في العالم على خدمة «غوغل ستريت فيو».



وعلى صعيد البلدان الأكثر استقطابا للزوار عبر الخدمة، تصدرت إندونيسيا القائمة أمام الولايات المتحدة واليابان، كما ضمت اللائحة أوروبيا كلا من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وفقما نقلت وكالة «فرانس برس».



وأطلقت غوغل خدمتها «ستريت فيو» سنة 2007 بمبادرة من الأميركي لاري بايج أحد مؤسسي المجموعة العملاقة.



وتضم «غوغل ستريت فيو» في المجموع 220 مليار صورة مخزنة عبر خدمتها التي تغطي أكثر من 16 مليون كيلومتر في حوالي 100 بلد.



وسجل نظام التقاط الصور بالكاميرات وأجهزة الليدار (بالليزر) ونظام التموضع العالمي (جي بي إس) وأدوات الحساب، تطورا على مر السنوات.



وتأمل «غوغل» في أن تحوز العام المقبل نظاما متكاملا يقل وزنه عن سبعة كيلومترات ما يتيح حمله يدويا، علما أن السيارات ليست هي المركبات الوحيدة المستخدمة لتشغيل كاميرات «غوغل ستريت فيو»، فبحسب المواقع، تمت الاستعانة بحقائب ظهر وسفن ودراجات سكوتر ودراجات هوائية، وأيضا بدراجات خاصة بالتنقل على الثلج.