تشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من مليوني شخص على الأقل يعيشون في أميركا الشمالية منغمسين تماما في فوضى عارمة، وأينما توجهوا يجدون صعوبة بالغة في شق طريقهم إلى أي مكان بالمنزل. الطاولات والمطبخ وجميع الأماكن مكدسة بالأغراض، لدرجة أنه بالكاد يمكنهم العثور على مكان فارغ للجلوس أو وضع الأطباق فيه.



ويطلق على هذه الحالة «اضطراب التكديس القهري»، فعلى الرغم من أن هذا المرض لا يعد اضطرابا منفصلا بحسب الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM)، فإنه مع ذلك يسبب حالة من الإنهاك واستنزاف طاقة المريض وعائلته جراء الصراعات التي تنشب بينهم، ما ينجم عنه تفكيك أواصر العلاقات الأسرية.



وتشير الإحصائيات إلى أن ثمة علاقة وطيدة بين الوسواس القهري والميل إلى «الاكتناز أو التكديس القهري»، فقد أظهرت نسبة تتراوح بين 15 و30% من الأفراد المصابين باضطراب الوسواس القهري ميولا للتكديس القهري، وتذكر الدراسات في الآونة الأخيرة أن المصابين بكلا الاضطرابين لابد أنهم تعرضوا على الأقل لحادث واحد أليم في حياتهم، مقارنة بأولئك المصابين بالوسواس القهري فقط.