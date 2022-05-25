عادت مسألة السلاح المتفلت في الولايات المتحدة الى الواجهة بقوة مع جريمة القتل المروعة التي راح ضحيتها 14 طفلا ومعلمهم برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاماً أطلق النار في مدرسة ابتدائية في تكساس قبل أن ترديه الشرطة، وفق ما أعلن حاكم الولاية.

وقال الحاكم كريغ أبوت في مؤتمر صحافي إنّ المهاجم الذي عرفه باسم سلفادور راموس "أطلق النار وقتل بشكل مروّع وغير مفهوم 14 تلميذاً ومدرّساً واحداً".

وأضاف أنّ المشتبه به وهو من أبناء المنطقة "قضى .. يُعتقد أنّ الشرطيين الذين استجابوا (للعملية) قتلوه".

وأعلن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الأخبار المروعة المتعلقة بإطلاق النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس. وأنه سيلقي كلمة حول الحادثة.

ولم تتضح على الفور تفاصيل رسمية بشأن ملابسات إطلاق النار الذي وقع في منتصف النهار في مدرسة روب الابتدائية في بلدة أوفالدي في تكساس، على بعد نحو 128 كيلومترا إلى الغرب من سان أنطونيو.

وذكر أبوت أنه تردد أن المشتبه به أطلق النار على جدته قبل دخول المدرسة وإطلاق النار. ولم يقدم حاكم تكساس أي تفاصيل عن حالة الجدة.

وأضاف أبوت أن مطلق النار كان معه مسدس وربما أيضا بندقية.

وعلى الفور تصاعدت الدعوات لتقنين السلاح وهو مصدر خلاف بين المشرعين الديموقراطيين والجمهوريين، وقالت عضو الكونغرس الأمريكي نيكيما ويليامز: طفح الكيل ولن نقبل العيش في خوف من العنف المسلح.