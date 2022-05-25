بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أنها ستبدأ اعتبارا من أول يونيو المقبل، في تطبيق القرار الإداري رقم 535 / 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً يوميا حتى نهاية شهر أغسطس.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، أن فرق التفتيش في الهيئة ستتابع تنفيذ القرار على مدى ثلاثة أشهر وستقوم بحملات تفتيشية مفاجئة على مواقع العمل لرصد أي مخالفات وتسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .

وأشار إلى أن القرار يستهدف حماية العمالة من حرارة الطقس الشديدة خلال تلك الفترة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، لافتا إلى أن العمل في تلك المناطق خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداءالعمل في ساعات عمل اعتيادية.

وفيما أكد أن تطبيق القرار بحظر العمل في هذه الأوقات يستهدف تنظيم العمل وليس تقليل ساعات العمل، شدد الموسى الحرص على عدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأي أضرار.

وبين أن تطبيق هذا القرار خلال السنوات الماضية لقي استحسان وقبول العديد من الشركات في قطاعات عديدة بالإضافة إلى أنه جاء مراعيا للصالح العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية في أوقات الظهيرة.

وكشف الموسى عن أن تنفيذ القرار يعني التزام أصحاب العمل بضمان صحة وسلامة كافة العاملين لديهم فضلا عن الحرص على الالتزام بضوابط ولوائح قانون العمل والقرارات المنظمة له حيث ستتراوح مخالفات من يخالف تلك الضوابط والقوانين دفع مبلغ من 100 إلى 200 دينار عن كل عامل مخالف يتحمله صاحب العمل .