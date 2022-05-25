بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في أحد المدارس الإبتدائية بولاية تكساس الأميركية والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا راجيا سموه لأسر الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في أحد المدارس الإبتدائية بولاية تكساس الأميركية راجيا سموه لأسر الضحايا حسن العزاء وللمصابين سرعة الشفاء العاجل.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.