أسامة أبو السعود



أصدر وكيل الشؤون المالية والإدارية والموظفين بالديوان الأميري، خالد سلطـان، تعميما إداريا استنادا إلى قــرار مـجـلـس الـوزراء رقـم (2021/1390) بشأن اعتماد الضـوابط لمنح العـاملين بالديوان الأميري مـن شـاغلي الوظــائف القياديـة والوظـائف الإشرافية والوظائف العامة والمساندة معاشات استثنائية .



وجاء في التعميم الذي حصلت " الأنباء " على نسخة منه " وفقا للتالي :



(1) أن يـكـون المرشـح للتكـريـم مسـتحقا لمعـاش تقاعـدي وفقا لأحكـام قـانـون التأمينات الاجتماعية سواء عن مدة خدمة فعلية أو بعد أضافة مدة اعتباريه .



(2) الا يكون قرار انهاء الخدمة بسبب التأديب أو الانقطاع عن العمل بدون إذن .

وتابع قرار وكيل الديوان الاميري: " لذا نوجه عناية رؤساء القطاعات ومراكز العمل والإدارات والمكاتب الملحقة بالديوان الأميري بضرورة التعميم علي موظفي الديوان الأميري المستوفين للشرطين السابقين الراغبين في التقاعد من شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية والوظائف العامة والمساندة تعبئة النماذج المرفقة بهذا التصميم وفقا للمسمى الوظيفي الذي يشغله الموظف وتقديمه الى إدارة شئون الموظفين وذلك في موعد أقصاه 2022/7/3 مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بان يكون تاريخ تحديد الإحالة للتقاعد قبل 2022/11/1 كحد أقصى .



وختم التعميم " علما بأنـه يـتم منح المعاش الاستثنائي للموظـف وفـق حـالـتـه الوظيفية بالأصالة أو بالندب من تاريخ قرار مجلس الوزراء رقم (1390) بتاريخ 2022/11/1 .