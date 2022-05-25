أمينها العام الجديد حمد العلي أكد على توجهاتها المجتمعية ودورها في بناء الوطن كامتداد أصيل لما قام عليه الآباء المؤسسون



عقدت جمعية الإصلاح الاجتماعي جمعيتها العمومية العادية، مساء الثلاثاء 24 مايو ، بمقرها الكائن بمنطقة الروضة، وذلك لمناقشة واعتماد التقريرين المالي والإداري بالإضافة الى تقرير التدقيق الشرعي لأول مرة وذلك عن الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2021، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة د. خالد مذكور المذكور، والأمين العام هشام عيسى العومي، والمدير العام محمد عبدالرحمن، و ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل مكتب العصيمي والعيبان للتدقيق المحاسبي وليد عبد الحميد الصراف وممثل شركة شورى للتدقيق الشرعي د. يزيد القطان وهي جهة مستقلة معتمدة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.



وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية د. خالد مذكور المذكور الاجتماع، مرحباً بالحضور وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتب التدقيق المحاسبي والشرعي، ومستذكرا مآثر الداعية المربي الشيخ احمد القطان يرحمه الله صاحب منبر الدفاع عن القدس والأقصى والمدافع عن قضايا المسلمين سائلاً المولى عز وجل أن يرفع منزلته في عليين على ما قدم من دعوة وتربية لهذا الجيل والأجيال القادمة.



وقد بدأ نقاش الحضور حول التقارير الثلاثة المالي والإداري والشرعي، حيث جلس رؤساء قطاعات وأمانات الجمعية في ركن خاص بهم للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، وجرى نقاش فاعل يدل على حرص الأعضاء على مناقشة جوانب التقارير في أجواء ودية، وتفاعل كبير مع البيانات الواردة فيها.



واشاد الحضور بإضافة التقرير الشرعي لأنشطة نماء الخيرية كأول جمعية نفع عام تقوم بهذا الاجراء بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وصوت أعضاء الجمعية العمومية على إلزام مجلس الإدارة بتلك الآلية.



هذا، وقد قال ممثل شركة التدقيق الشرعي د. يزيد القطان: إن العمليات والأنشطة والعقود التي تم تنفيذها وإبرامها من قبل الجهات المسؤولة في نماء الخيرية خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021م، تتفق وأحكام مبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً للمرجعية الشرعية التي حددتها إدارة نماء بهذا الخصوص.



وفي ختام أعمال الجمعية العمومية، تم انتخاب مجلس إدارة جديد واختيار حمد العلي أميناً عاما جديداً للجمعية والذي أكد على توجهاتها المجتمعية ودورها في بناء الوطن كامتداد أصيل لما قام عليه الآباء المؤسسون، حيث وضعت الجمعية خدمة الوطن والمجتمع في أولى أولوياتها.



ووجه رئيس مجلس الإدارة د. خالد المذكور التهنئة لأعضاء الجمعية على اعتماد التقارير المالية والإدارية والشرعية، متمنياً دوام التوفيق والسداد لأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات وجميع العاملين في تحقيق رؤية ورسالة الجمعية وأهدافها المتعلقة بالنفع العام للمجتمع الكويتي الكريم