دارين العلي



أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.خليفة الفريج، عن اعتماد الوزارة لكشوف الموظفين المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية، بعد معالجة الملاحظات التي أوردها ديوان الخدمة المدنية في كتابة الأخير بعد مراجعته للكشوف التي تم إرسالها من الوزارة سابقا.



وأشار الفريج في تصريح صحافي، إلى حرص الوزارة على صرف المكافأة لمستحقيها دون أي عراقيل يمكن أن تؤخر صرفها، مشيدا بجهود جميع العاملين الذين بذلوا جهودا واضحة خلال أزمة كورونا من خلال تحملهم مسؤولياتهم كل في موقعه.



وأوضح الفريج أن الوزارة ستقوم بإرسال الكشوف الأخيرة إلى ديوان الخدمة المدنية لتدقيقها ومراجعتها ومن ثم اعتمادها، تمهيدا لأخذ الموافقات اللازمة لصرفها.