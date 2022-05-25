د. الشطي: خدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه من افضل الاعمال واشرفها

اكثر من مائة الف نسمة استفاد من مشاريع الجمعية في رمضان

الفيلكاوي: دعم المحسنين وتفاني العاملين حقق الاهداف المنشودة



اكد رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية د. محمد الشطي ان خدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه من افضل الاعمال واعظمها لانها تستمد شرفها من شرف اقدس الكلام واعظمه وهو كلام رب العالمين.

وقال في الكلمة التي القاها في حفل تكريم العاملين بالجمعية بعد نجاح الحملات الرمضانية التي تم اطلاقها خلال رمضان المنصرم لاستمرار العطاء في المشاريع القرآنية والاغاثية التي تتبناها الجمعية قال:



لقد حرصنا على احداث نقلة نوعية في طبيعة عملنا بتنويع المشاريع القرآنية والاغاثية وبذل كافة جهودنا لخدمة القران الكريم ونشر علومه فضلا عن سد جانب من الاحتياجات الاغاثية اللازمة لاخواننا المستضعفين سواء في مخيمات اللاجئين او في البلاد الاسلامية الفقيرة .



بالاضافة الى مشاريع غلمان القران وجنان القران وعالية القراءات بحلقات اون لاين وحلقات بمساجد الكويت بجانب مشاريع تصحيح تلاوة ام الكتاب ومجالس سماع الكتب العلمية المهتمة بعلوم القران والدورات العلمية المتخصصة كمشروع ميراث الانبياء وحامل الوحي ومشروع فتح الاقفال التي تشمل طباعة وتوزيع الرسائل العلمية وتفسير اجزاء من القران .



وعلى النطاق الخارجي نفذت الجمعية بفضل الله مشاريعها الخيرية تحقيقا لرغبات المحسنين في كل من سوريا والهند واليمن والصومال وبنغلاديش وموريتانيا واندونيسيا، وقد تصدر كل من مشروع افطار الصائم وكفالة الارامل والايتام وحفر الآبار والمراكز القرآنية المشاريع التي نفذتها الجمعية، بالإضافة إلى مشاريع كفالة الاسر السورية ومساكن الإيواء وكفالة الأيتام ومشروع سقيا الماء وكسوة وعيدية اليتيم و المساهمة كذلك في مشروع العشر الباقيات ومشروع بادر وازهلها وغيرها من المشاريع التي تم تنفيذها على ارض الواقع.



حيث استفاد من السلات الغذائية أكثر من 25000 شخص في عدة دول ، وأكثر من 70 ألف وجبة إفطار صائم وتم كفالة أكثر من 100 يتيم والاستعداد لحفر أكثر من 100 بئر و11000 مستفيد من مشروع توزيع التمور ومن سهام الخير الذي يحوي 10 مشاريع يستفيد منها حوالي 100 ألف شخص.



وشكر د. الشطي المحسنين واهل الخير الذين تفاعلوا بكرم وسخاء مع مشاريع الجمعية التي تم طرحها برمضان.



واثنى د. الشطي على جهود العاملين في كافة ادارات الجمعية وتفانيهم في العمل وتنفيذ الخطط التي تم رصدها لتحقيق الاهداف المنشودة مثمنا التعاون المثمر بين العاملين داخل الجمعية وكذلك مع وسائل الاعلام التي ساهمت بصورة طيبة في تغطية الفعاليات ونشر الاخبار والتقارير التي تتناول مشاريعنا القرآنية والخيرية.



من جانبه قال مدير عام الجمعية بدر الفيلكاوي في الكلمة التي القاها في حفل التكريم قال:



ها نحن اليوم مجتمعون على الخير خدمة لكتاب الله تعالى، ويا له من شرف كبير ومسؤولية عظيمة نسأل الله أن يعيننا على حملها وأداء رسالتها على خير وجه.



واضاف قائلا : لقد علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه ( من لم يشكر الناس لم يشكر الله) لذلك أتوجه بشكري الخالص لكل العاملين في جمعية المنابر القرآنية سواء من موظفين أو مساهمين في دعم هذه الجمعية التي تخدم كتاب الله تعالى، وتنشر الخير داخل الكويت وخارجها، وأذكر نفسي والأخوة الكرام بمنزلة العمل القرآني الخيري العالية عند الله عز وجل، وعظيم أجر العاملين فيه، وأبشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( خير الناس أنفعهم للناس) ، وقوله : ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه) ولا سيما بعد تلك الجهود المباركة التي بذلت من الجميع في شهر رمضان المبارك بهدف إنجاح حملات المشاريع القرآنية والخيرية، والتي لمسنا من خلالها التفاني في العمل، وبذل الجهد والوقت من أجل تحقيق أفضل النتائج، والتعاون كأسرة واحدة لما فيه صالح الجمعية وروادها.



واختتم الفيلكاوي كلمته قائلا والشكر موصول لأعضاء مجلس الإدارة لرعايتهم ودعمهم لهذه المسيرة المباركة ولكل من ساندنا وقدم لنا الدعم من المحسنين وأهل الخير في الكويت وخارجها، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمزيد من العطاء والتميز في خدمة القرآن الكريم ورعاية أهله.



وقد تخلل الحفل عرضا مميزا عن المشاريع التي تم تحقيقها وكيف تم التخطيط لها قدمه مدير العلاقات العامة والاعلام - مدير ادارة تنمية الموارد قيس العلي والذي ثمن بدوره جهود العاملين والجهات الداعمة مشيرا الى دور الجهات الاعلامية التي ساهمت في انجاح الموسم الخيري وفي مقدمتها اذاعة القران الكريم - برنامج مسيرة الخير وكذلك برنامج حصاد الخير الذي يقدمه د. خالد الشطي بالاضافة الى الصحف الورقية الانباء والراي والصباح والوسط والكويتية بجانب الصحف الالكترونية والمواقع الاخبارية .



وفي ختام الحفل تم تكريم العاملين والجهات الداعمة والتقاط الصور التذكارية.