الشايع: سنفتتح في هذه الرحلة مشاريع متميزة بحضور ثلة من المحسنين من الكويت دول الخليج العربي والمشايخ ووسائل الإعلام

تعتزم جمعية الصفا الخيرية الإنسانية تنظيم رحلتها الحادية عشرة لمتبرعيها وداعميها الكرام؛ للمشاركة في افتتاح مشاريعها النوعية التي ستدشنها في جمهورية قيرغيزيا في مطلع شهر يونيو المقبل.



وفي هذا الصدد أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن شكره للمحسنين والمحسنات الذين كانوا خير داعم في تنفيذ مثل هذه المشاريع المتميزة على الصعيد المحلي والعالمي، ليحصدوا في هذه الأيام الجميلة ثمرة عطائهم، ويشاركوننا فرحة هذا الإنجاز، فرحين مسرورين بفضل الله، مبيناً أن "الصفا الإنسانية" تحرص على إشراك المتبرعين في افتتاح مشاريعهم ومعاينتها على أرض الواقع؛ تعزيزا لشفافية العمل الخيري الكويتي، وأن دور المتبرعين لا يقتصر على المساهمة والتبرع بل هو شريك الخير والنجاح.



وأكد الشايع أن الكويت أضحت نموذجا يحتذى به في العمل الإنساني على مستوى العالم، وما تنفذه من مشاريع نوعية كبرى يعزز مكانة وريادة العمل الخيري الكويتي؛ لاسيما أن الجمعيات الخيرية الكويتية باتت علامة بارزة في عمل الخير وصناعة النجاح.



وبين أن "الصفا الإنسانية" ستفتتح في هذه الرحلة مشاريع متميزة ومن أبرزها: افتتاح القرى النموذجية المتكاملة للأرامل والأيتام والمساجد والمخابز ومشاغل الخياطة وشبكات المياه والمستوصفات والمراكز العلاجية إلى غير ذلك من المشاريع النوعية المتميزة في جمهورية قيرغيزيا.



وفي الختام شكر الشايع عموم المحسنين والمحسنات والمشايخ والناشطين ووسائل الإعلام على دعمهم مسيرة الخير والعطاء في جمعية الصفا الإنسانية، داعياً الباري جل وعلا أن يتقبل منهم هذه الأعمال بأحسن القبول وأن يجعلها في موازين حسناتكم يوم القيامة.