يعتبر مسلسل "الدمية الروسية" بين الخيارات الأكثر جرأة على نتفليكس لخدمة البث التدفقي.

وفي الموسم الأول للمسلسل الذي عُرض في 2019، تمر ناديا فولفوكوف وهي مطورة ألعاب من نيويورك عبر، فلنقل، ببعض الأوقات الغريبة.

وتحكي كل حلقة عن وفاة فولفوكوف بطريقة غريبة وتعيش مرارا وتكرارا نفس الليلة، ليلة عيد ميلادها الـ36، على أنغام أغنية "جوتا جيت أب" لنيلسون هاري.

ويستغرق الأمر ثماني حلقات حتى تستطيع ناديا ،التي قامت بدورها ناتاشا ليون، الفرار في النهاية من هذا اليوم الشاق الذي علقت فيه. وتُعرف ليون بأداء دور السجينة في مسلسل "البرتقالي هو الأسود الجديد".

والآن، عاد مسلسل "الدمية الروسية" في موسمه الثاني وهذه المرة تعود ناديا بالزمن إلى الوراء عندما تقفز في مترو نفقي في محطة أستور بليس، لينتهي بها الحال في عام 1982، والمحطة التالية هي العام الذي ولدت فيه.

وإذا لم تمانع في اصطحاب ناديا ذهابا وإياب، سوف يكون الموسم الثاني من "الدمية الروسية" ممتعا، حيث أن المسلسل المذاع على شبكة نتفليكس يعيدنا إلى نيويورك في ثمانينات القرن الماضي، عندما لم تكن مانهاتن ثرية ونظيفة مثلما هي اليوم.