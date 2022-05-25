بدأ باحثون صينيون تجارب زراعة 12 ألف بذرة تم تربيتها داخل سفينة الفضاء شنتشو-13 في الفضاء لمدة ستة أشهر.

واختارت العديد من المؤسسات البحثية البذور، بما في ذلك البرسيم والشوفان والفطريات، في العام الماضي. وأعيدت هذه البذور إلى الأرض على متن شنتشو-13 في 16 أبريل الماضي.

وتشير تربية البذور في الفضاء إلى عملية تعريض البذور للإشعاع الكوني والجاذبية الصغرى أثناء مهمة في الفضاء لتحور جينات البذور ثم إرسالها مرة أخرى إلى الأرض لتوليد أنواع جديدة.

وتم إجراء اختبارات التربية في الفضاء في جميع رحلات المهمات الفضائية خلال مرحلة التحقق من التكنولوجيا الأساسية لمشروع محطة الفضاء الصينية. وتم نقل الآلاف من بذور المحاصيل والكائنات الحية الدقيقة من 88 منظمة إلى الفضاء وإعادتها إلى الأرض بواسطة شنتشو-12 وشنتشو-13.

وأجرى الباحثون من شركة أم- قراس، مؤسسة تكنولوجية في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، تجارب على ست سلالات من العشب على متن شنتشو-13. وهذه هي المرة الثانية التي ترسل فيها الشركة البذور إلى الفضاء، بعد عودة طفرات أنواع العشب مع مسبار القمر "تشانغ آه-5" في عام 2020.

وقال ليو سي يانغ، كبير الباحثين في الشركة، إنه بعد المزيد من الاختيار والزراعة، سيتم استخدام أنواع البذور الممتازة للاستعادة البيئية وبناء المناظر الطبيعية الحضرية.

وفي يوم 16 أكتوبر 2021، أرسلت مهمة "شنتشو-13" ثلاثة رواد فضاء إلى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية لمدة ستة أشهر- وهي أطول مدة على الإطلاق في برنامج الفضاء المأهول الصيني. وأكمل أعضاء الطاقم عدة تجارب خلال رحلة الفضاء.