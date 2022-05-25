ذكرت تقارير إخبارية أن منصة واتساب تعمل على ميزة جديدة لمستخدميها تتعلق بالرسائل المخفية.

وأوضح موقع "َوابيتانفو" التقني أن الرسائل المختفية تساعدنا في إرسال الرسائل بشكل أكثر خصوصية، ولكن يمكن إرسال رسالة مهمة جدًا عند تمكين وضع اختفاء الرسائل وتريد حفظه لقراءته لاحقًا.

وتعمل منصة واتساب على تطوير رسائل محفوظة في تحديث مستقبلي لـ WhatsApp beta لأنظمة أندرويد و آي أو إس.

وأشار إلى أنه عندما يشارك المستخدمون رسالة مهمة جدًا في محادثة ستختفي ولا يريدون أن يفقدوها، فسيكون بإمكانهم الاحتفاظ بها عن طريق منع انتهاء صلاحيتها بفضل الرسائل المحفوظة: بمعنى آخر ، يمكن للمستخدم منع اختفاء بعض الرسائل المختفية في الإصدار المستقبلي من WhatsApp.