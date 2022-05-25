ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم/الأربعاء/، أن الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي إي سي ميلان الإيطالي، قرر البقاء ضمن صفوف ناديه إذا تعافى من إصابته.

وأوضح موقع "فوبتول إيطاليا" إن إبراهيموفيتش صاحب الـ40 عاما، يعاني من إصابة في الركبة وسيجري عملية جراحية في الصيف، وينتظر التعافي لتجديد تعاقده مع ميلان لمدة عام إضافي، أو سيضطر للاعتزال إذا كان التعافي سيأخذ وقتا.

وكان الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قد أعرب أمس الأول عن سعادته بالفوز بلقب الدوري الإيطالي، مشيرا إلى أنه أوفى بوعده لجماهير وإدارة النادي بالحصول على اللقب للمرة التاسعة عشر في تاريخه، والأولى منذ 11 عامًا، حيث كانت آخر مرة حصد فيها اللقب في موسم 2010-2011.