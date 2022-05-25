تراجعت أسعار زيت النخيل في السوق العالمية بعد قرار الهند وهي أكبر مشتر له في العالم السماح باستيراد مجموعة من زيوت الطعام مثل زيت فول الصويا ودوار الشمس بدون رسوم جمركية لمدة عامين.

وقالت الحكومة الهندية مساء أمس الثلاثاء إنها ستسمح باستيراد مليوني طن من هذه الزيوت بدون رسوم سنويا خلال العامين الحالي والمقبل بهدف الحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وأضافت الحكومة أن هذه الواردات لن تخضع لرسوم تنمية البنية التحتية الزراعية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء .

وقال ستايا فارقا مالك شركة بالم أويل أنالاتيكس للاستشارات في سنغافورة إن هذه القرارات يمكن أن تقلص حصة زيت النخيل من إجمالي استهلاك زيوت الطعام في الهند، مضيفا أنه رغم ذلك توجد العديد من العوامل الإيجابية التي يمكن أن تحد من تراجع سعر زيت النخيل.

وتراجع سعر الزيت اليوم بنسبة 5ر1% إلى 6385 رينجت ماليزي (1454 دولار) للطن تسليم آب/أغسطس المقبل بعد ارتفاعه أمس بنسبة 5ر3%. ولم يشهد سعر زيت فول الصويا وهو البديل الأقرب لزيت النخيل في السوق تغييرا كبيرا في تعاملات بورصة شيكاجو للسلع.