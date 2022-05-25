قال منظمون اليوم الأربعاء إن فنلندا ستنتظر عاما آخر للعودة إلى بطولة العالم للدراجات النارية مع تأجيل سباقها على حلبة كيمي رينج حتى موسم 2023 بسبب إجراءات التصديق على الحلبة والوضع الجيوسياسي في أوروبا.

وتشمل هذه الإجراءات التأكد مما إذا كانت الحلبة تتوافق مع المعايير قبل استخدامها في سباقات المحترفين.

وقال مسؤولو بطولة العالم للدراجات النارية في بيان "إجراءات التصديق على الحلبة جنبا إلى جنب مع المخاطر الناجمة عن الوضع الجيوسياسي المستمر في المنطقة، أدت للأسف إلى إلغاء سباق جائزة فنلندا الكبرى لعام 2022".

وبدأت روسيا المجاورة لفنلندا غزوها لأوكرانيا منذ ثلاثة أشهر، حيث وصفته موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وأضاف البيان أن "الظروف الحالية تسببت في تأخيرات وعرضت العمل الجاري في الحلبة الجديدة للخطر.

"لذلك اتفقت جميع الأطراف على أنه يجب تأجيل الظهور الأول للحلبة إلى 2023، حيث تتطلع بطولة العالم إلى العودة إلى فنلندا لأول مرة منذ أربعة عقود".

تم افتتاح الحلبة بالقرب من مدينة كوفولا جنوب فنلندا رسميا في أغسطس آب 2019. وكانت آخر مرة استضافت فيها فنلندا سباقا في 1982.

والراحل يارنو سارينن، الذي توفي في مونزا بإيطاليا عام 1973، هو الفنلندي الوحيد الذي فاز ببطولة العالم للدراجات النارية، في فئة 250 سنتيمترا مكعبا في 1972.