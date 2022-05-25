ثقة السود في الشرطة أقل كثيرا من المعدلات المتوسطة، وفقا لتقرير صادر عن المجلس الوطني لرؤساء الشرطة في بريطانيا.

نقلاً عن بيانات من مسح الجريمة في إنجلترا وويلز، أقر المجلس الوطني لرؤساء الشرطة في بريطانيا بأن معدل ثقة السود في قوة الشرطة بلغ 64 بالمئة، مقارنة بمتوسط 74 بالمئة. وتقل النسبة عن ذلك لتصل إلى 54 بالمئة بين المواطنين السود من أصول كاريبية.

وقال المجلس إن بعض سلطات الشرطة، مثل الإيقاف والتفتيش واستخدام القوة، تطبق بشكل غير متناسب على السود.

وتُظهر أحدث البيانات الوطنية أن احتمال توقيف السود وتفتيشهم يزيد تسعة أضعاف عن الأشخاص البيض.

قال آندي جورج، رئيس الرابطة الوطنية للشرطة السوداء: "إن الإخفاق في التعامل بشكل فعال مع العنصرية في أنظمة وعمليات الشرطة سمح لأولئك الذين يرغبون في التنمر والتمييز بممارسة ذلك، لأنهم يعلمون أنه نادراً ما تتم محاسبتهم".