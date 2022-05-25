رأت صحيفة "فوتبول بلانت" العالمية أن هناك ثمانية أهداف تمكن "ريال مدريد" الإسباني من تجاوز تعثره الذريع في ضم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي فضل البقاء في ناديه باريس سان جيرمان، وفي مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة إن نادي ريال مدريد لم يكن بارعا الفترة الماضية في إنهاء صفقة مبابي أو صفقة الدولي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الذي اختار الانتقال إلى مانشستر سيتي ولهذا أعدت قائمة لـ8 لاعبين من أبرز النجوم على مستوى العالم.

وأضافت الصحيفة: أن مستقبل الدولي محمد صلاح مع فريقه لايزال غامضا بسبب مطالب مادية، ولهذا وبدون مبابي، سينظر ريال مدريد بالتأكيد إلى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يقترب من العام الأخير من عقده مع ليفربول.

وأشارت إلى أن صلاح إذا لم يكن فقط أحد أفضل لاعبي كرة القدم وأكثرهم إنتاجًا على هذا الكوكب في السنوات الأخيرة، ولكنه أيضًا أحد أكثر الرياضيين قابلية للتسويق.

وتابعت: أن اللاعب السنغالي ساديو ماني مناسب جدا لنادي ريال مدريد وعقد المهاجم ينتهي أيضًا في عام 2023 مثل صلاح.

وأشادت الصحيفة باللاعب بول بوجبا الذي أصبح وكيلا مجانيا وأكثر قيمة الآن ويبقى أن نرى إلى أين سينتهي بوجبا هذا الصيف بعدما تم الترويج له بالعودة إلى يوفنتوس.

واستطردت: أن هناك أهداف أخرى مثل هاري كين، ورحيم سترلينج، ونيمار دي سيلفا، وروبرت ليفاندوفسكي الذي تم عرضه بالفعل على النادي الملكية، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، قد أعلن السبت الماضي تجديد التعاقد مع كيليان مبابي، نجم الفريق، قائلا في كلمة للجماهير : "مساء الخير جميعا، لدي خبر سار لكم، كيليان مبابي سيبقى معنا حتى صيف 2025".

وارتبط اسم مبابي كثيرا بريال مدريد على مدار الموسمين الماضيين، قبل أن يتمكن باريس سان جيرمان من تجديد عقده.