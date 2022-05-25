أظهرت بيانات إدارة الإحصاء الماليزية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع معدل تضخم أسعار الغذاء في ماليزيا خلال نيسان/أبريل الماضى بنسبة 1ر4% سنويا وهو أعلى مستوى له منذ كانون الأول//ديسمبر .2017

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجموعة منتجات الحليب والجبن والبيض سجلت أكبر زيادة في الأسعار ضمن مجموعة الغذاء حيث زادت أسعارها بنسبة 2ر7% سنويا، تلتها مجموعة اللحوم ثم الخضروات والسمك والمنتجات البحرية.

وبلغ معدل التضخم الأساسي في ماليزيا خلال الشهر الماضي 3ر2%، وهو ما جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.