قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلورو دي جالو لتلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء في حوار مسجل بالمنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس إن البنك المركزي الأوروبي سوف يتحرك تدريجيا لزيادة أسعار الفائدة.

وأوضح دي جالو أن رفع معدل الفائدة بواقع 5ر0 نقطة مئوية لا يحظى بالاجماع في المجلس الحاكم للبنك المركزي، مشيرا إلى أن أي زيادة سوف تكون حوالي 25ر0 نقطة مئوية.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قد أثارت احتمالية إقرار أول زيادة في معدل الفائدة في منطقة اليورو منذ 11 عاما، كما أشارت لنهاية للمعدلات السلبية بحلول أواخر الصيف.

وأضاف دي جالو" سوف يكون هناك تطبيع لسياستنا النقدية. وهو ليس تشديدا".

وكان دي جالو يتحدث عقب أن قالت لاجارد في دافوس إن البنك المركزي الأوروبي لا يجب أن يتسرع في التصرف أو يستسلم للذعر.