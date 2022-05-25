قال بنك إنجلترا المركزي إن البنوك وشركات التأمين في بريطانيا سوف تواجه خسائر مرتبطة بالتغير المناخي تتراوح بين 209 مليارات و334 مليار جنيه إسترليني خلال العقود الثلاثة المقبلة، بحسب سرعة تحرك الحكومات للتحول إلى الاقتصاد الخالي من الانبعاثات الكربونية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي البريطاني القول إن النظام المالي في وضع جيد يتيح له امتصاص هذه الخسائر، رغم أن أغلبها سيمررها إلى العملاء في أسوأ السيناريوهات، حيث ستكون الفئات الفقيرة في المجتمع الأشد تضررا من هذه الخسائر.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التقديرات جاءت في إطار أول اختبار لقدرة النظام المالي على تحمل الضغوط المالية، ويشمل تقييم كيفية تعامل القطاع المالي مع جهود تحويل الاقتصاد بعيدا عن الوقود الأحفوري واستخدام الطاقة النظيفة.

من ناحيتها تتصدر حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجهود العالمية للحد من التلوث بالغازات المسببة للاحتباس الحراري والتغير المناخي.

وقال سام وودز الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازية التابعة لبنك إنجلترا إن "التغير المناخي سيكبد البنوك وشركات التأمين بشكل حتمي خسائر، حتى في حالة قيام الحكومات حول العالم بتحركات حاسمة وعاجلة" للحد من الظاهرة.