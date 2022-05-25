دعا المؤتمر السنوي الأول للتكامل الاقتصادي العربي في نواكشوط برئاسة أمين عام الوحدة الاقتصادية العربية محمدي أحمد الني، الدول العربية إلى العمل على تحقيق الاكتفاء من الغذاء.

وأكد المشاركون في المؤتمر المنظم في العاصمة الموريتانية تحت شعار "دور الاتحادات العربية النوعية المخصصة بالارتقاء بالقطاعات الإنتاجية العربية"، أهمية بذل مزيد من الجهود للاكتفاء الذاتي في شتى المجالات، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات مثل أزمة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وتناول المؤتمر الإشكالات التي تعانيها الاقتصادات العربية، والتي تمحورت حول ثلاثة مجالات أساسية: الأول منها يتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي، وجهود الدول العربية في تكامل اقتصاداتها خصوصا في مجال الملابس، وتكامل الاقتصاد العربي وآفاقه المستقبلية، وأهمية التكامل في الاقتصاد وانعكاسه على الاقتصاد العربي.

وتعلق المحور الثاني بتحفيز المشروعات التكاملية، في الاقتصادات العربية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتمويل والاستثمار في العمل البحري وآثاره على الاقتصاد وتشغيل العمالة.

أما المحور الثالث والأخير، فكان حول جهود المجلس، في مجال الأمن الغذائي، والممارسات الناجحة في معالجة آثار جائحة كوفيد-19.

وجرى على هامش المؤتمر توقيع اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم في المجال الزراعي بين عدد من الدول العربية.