دعا مجلس النظام المالي الياباني إلى الحفاظ على هدف الوصول إلى توازن مبدئي في الميزانية بحلول عام 2025، وهو أحد أشكال التوفيق وتحسين الأوضاع بين الإنفاق العام والدخل العام.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المجلس قال في اقتراح نشر اليوم الأربعاء إنه بافتراض مستويات متزايدة من الغموض العالمي، من المهم امتلاك قدرية مالية تدعم الإنفاق في المستقبل.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في أواخر العام الماضي إنه لابد من الحفاظ على هدف التوازن المبدئي في العام المالي .2025

كما أشار المجلس إلى أنه عندما ترتفع عائدات السندات، سوف ترتفع أيضا مدفوعات اليابان المرتبطة بالديون، ما يضغط على القدرة المالية للبلاد.