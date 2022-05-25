أعلنت مجموعة "وولمارت" الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة الثلاثاء توسيع خدمتها للتوصيل بالطائرات المسيّرة مع التخطيط لإتاحتها في 34 موقعا في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.

وستشغّل الطائرات المسيّرة في ست ولايات أميركية (أريزونا وأركنسو وفلوريدا وتكساس ويوتا وفرجينيا) مع إمكان وصولها إلى ما يصل لأربعة ملايين منزل وتوفير أكثر من مليون عملية تسليم سنويا.

سيتمكن عملاء "وولمارت" من طلب بضائعهم بين الساعة 08,00 و20,00 في مقابل رسوم توصيل تبلغ 3,99 دولارات لكل طلبية، على أن تسلّم جوا في غضون نصف ساعة.

ويمكن أن يصل وزن كل طلبية إلى 4,5 كيلوغرامات. وستكون عشرات الآلاف من المنتجات مثل الأدوية والحفاضات وخبز النقانق، متاحة للطلب.

وستستخدم "وولمارت" الطائرات والتكنولوجيا التابعة لشركة "درون أب" الناشئة التي استثمرت فيها المجموعة.

وسيكون كل متجر مشارك مجهزا بمركز تسليم مخصص للطائرات المسيّرة يضم فريقا من طياري "درون أب" معتمدين من ادارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة (إف إيه إيه) لتشغيل الطائرات.

ومنذ العام 2020، أعلن عملاق البيع بالتجزئة شراكات مع "درون أب" و"فلاي تريكس" و"زيب لاين". وأطلق الكثير من المشاريع لكن نطاقها بقي محدودا نسبيا حتى الآن.