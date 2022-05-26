واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس الأربعاء، بدعم من شح الإمدادات في الأسواق العالمية وارتفاع الطلب.



وارتفع خام برنت 0.91 دولار أو 0.80% إلى 114.47 دولارا للبرميل. فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.87 دولار، أو 0.79% إلى 110.64 دولارات للبرميل، بحلول الساعة 6:45 بتوقيت غرينتش.



هذه المكاسب تأتي في أعقاب جلسة شبه مستقرة أمس الثلاثاء بعد تعاملات متقلبة تجاذبت فيها السوق بين مخاوف من شح في الإمدادات وقلق حيال ركود محتمل والقيود المرتبطة بكوفيد-19 في الصين.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول أمس الثلاثاء، مرتفعة 14 سنتا لتسجل عند التسوية 113.56 دولارا للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 52 سنتا لتبلغ عند التسوية 109.77 دولارات للبرميل.



وقفز النفط هذا العام مع تسجيل برنت 139 دولارا للبرميل في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ 2008 بعد أن فاقم الغزو الروسي لأوكرانيا القلق حيال الإمدادات.



وتتأثر الأسعار بمخاوف حيال تهديدات للاقتصاد العالمي، وهي موضوع رئيسي في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع.



وفي سياق متصل، قالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، لكن مخزون الوقود تراجع.



وبحسب المصادر، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام زادت بمقدار 567 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 مايو، في حين هبط مخزون البنزين بواقع 4.2 ملايين برميل.