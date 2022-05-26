قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إن المشاركة الكويتية في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أمر في غاية الأهمية، ويأتي في إطار الحرص على معرفة واستشراف الأمور والقرارات الخاصة بالمستقبل.



وأكد الرشيد أن الأحداث العالمية اليوم باتت جدا متسارعة ومتغيرة، سواء كانت على الصعيد السياسي أو الديبلوماسي أو الاقتصادي، ومن المهم لنا أن نكون مشاركين في هذا المحفل الدولي بحضور العديد من رؤساء الدول والمسؤولين والوزراء من شتى بقاع العالم.



وزاد: «دائما نحرص على المشاركة في هذه المؤتمرات لمعرفة واستشراف الأمور الخاصة بالمستقبل والقرارات المستقبلية وهذا ما يهمنا اليوم خصوصا في ظل تغير الأحداث بشكل كامل وركزنا في مشاركتنا اليوم على اللقاءات الثنائية مع مسؤولي دول أخرى، والجلسات الحوارية والتي تخص موضوعات مختلفة في المجال الاقتصادي والسياسي».



وتحدث عن أن أهمية المؤتمر تظهر من خلال مشاركة الكويت ممثلة في وزير الخارجية ووزارة المالية وهيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة تشجيع الاستثمار.