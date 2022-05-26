كيف ساهم «أكل الملوك» في الحفاظ على صحة ملكة بريطانيا؟

مع بلوغ ملكة بريطانيا سن 96 عاما هذه السنة قد يتساءل الكثيرون: كيف حافظت الملكة على مثل هذه الصحة الجيدة؟ يعد النظام الغذائي الجيد أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في التمتع بصحة جيدة، ويبدو أن الملكة تتبع نظاما رائعا باستمرار.

ويمكن أن يضيف النظام الغذائي الجيد ما يصل إلى 10 سنوات إلى حياتك وفقا للأبحاث الحديثة التي جمعتها PLOS Medicine، لذا إذا كنت تتطلع إلى تحسين نظامك الغذائي، وزيادة العمر الافتراضي، وتحتاج إلى مكان لتبدأ منه، فيمكن اعتبار الملكة إليزابيث الثانية نموذجا يحتذى به.

ولتحقيق ذلك، فإن القاعدة الأساسية هي تقليل تناول السكريات والأملاح والدهون المشبعة واستبدالها بمزيد من البروتينات والحبوب الكاملة والخضراوات. ومن خلال القيام بذلك يمكن لجسمك الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها للعمل في أعلى مستوياته.

وقالت د.ألونا بولدي، من Lifesum: «تفضيل الملكة إليزابيث الأطعمة البسيطة يجعل من السهل على أي شخص تناول الطعام مثل الملكة. إن دمج الفواكه والحبوب والبروتين والخضراوات له فوائد صحية عديدة، من ضمان عمل الجهاز المناعي بشكل جيد وزيادة الطاقة، لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري - كل ذلك يساهم في نهاية المطاف في حياة أطول وأكثر صحة».

لكن ماذا تتناول الملكة على الإفطار؟ لتناول الإفطار عادة ما تأكل الملكة وعاء من الحبوب مع الفاكهة المضافة، والتي لها العديد من الفوائد الصحية.

وقالت بولدي: «الفاكهة مخففة للسعرات الحرارية وغنية بالمغذيات، وتحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف التي تحافظ على صحة الخلايا وتحمي القلب وتعزز الطاقة. والحبوب، خاصة الحبوب الكاملة، غنية بالألياف



بالنسبة للغداء، يقال إن الملكة تستمتع بالسمك المشوي الغني بالبروتين أو الدجاج الذي يقدم مع سلطة أو خضراوات، بما في ذلك الكوسا والسبانخ. وغالبا ما تبقي غداءها بسيطا للغاية مع تجنب المزيد من الأطعمة النشوية.

أما بالنسبة للعشاء فقالت بولدي: «عشاء الملكة الغني بالبروتين والخضراوات يساعد في الحفاظ على وزن أقل، ويدعم وظيفة الجهاز المناعي، ويزيد الطاقة ويسهم في النهاية في حياة أطول وأكثر صحة».

وبالنسبة للحلوى، من المعروف أن الملكة هي من محبي الشوكولاتة، خاصة الداكنة الغنية بالمعادن، بما في ذلك الحديد والماغنيسيوم والزنك. وقالت بولدي: «القليل من الشوكولاتة الداكنة في نظامك الغذائي يضيف الألياف ومضادات الأكسدة التي ثبت أنها تحسن المزاج».

المصدر: إكسبريس

