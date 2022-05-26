قام البنك الأهلي المتحد يوم أمس بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار، لكل منهم وهم: حسين علي الهولي، وخلود محمد السقاف، ونجاة إبراهيم البلوشي، وسلوى رشم الشمري، وعيد خلف العازمي، وحمد طالب المسباح، وهيام عبدالله العثمان، وعبدالعزيز محمد العبدالسلام، وغازي عيدي عيدي، وإسلام محمد الكندري.



يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة، وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.



وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.