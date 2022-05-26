أعلنت كامكو إنفست عن تثبيت كابيتال انتليجنس التصنيف الائتماني للشركة طويل الأجل وقصير الأجل عند مستوى «BBB» و«A3» على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة.



وأشــارت كـابـيـتـال انتليجنس إلى أن معظم الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم عانت من تداعيات جائحة كورونا، مما أدى إلى انخفاض كبير في الأرباح والعائدات خاصة في الربع الأول من عام 2020.

على الرغم من استعادة الأسواق لمعظم الخسائر في الأرباع اللاحقة، إلا أن الأسواق استمرت متراجعة خلال العام، وسجلت كامكو إنفست خسارة خلال عام 2020 لتتحول إلى الربحية في العام 2021 محققة أداء قويا وأرباحا قياسية.

وسلطت كابيتال انتليجنس في تقريرها على نقطتين ائتمانيتين تدعمان التصنيف هما مكانة كامكو إنفست الريادية في السوق وقوة قاعدتها التمويلية والسيولة.

لا توجد حاليا لدى الشركة ديون قصيرة الأجل، حيث يتضمن التمويل بشكل أساسي من إصدار سندات بقيمة 40 مليون دينار وقرض بنكي طويل الأجل بقيمة 5 ملايين دينار، ومع ذلك، تتمتع كامكو إنفست بمرونة كبيرة في خططها التمويلية حيث إن الأرصدة النقدية الحالية بالإضافة إلى حدود التمويل من البنوك غير المستخدمة تتجاوز بشكل مريح مبلغ السند المستحق.



ولاتزال إحدى نقاط القوة الائتمانية الرئيسية لتصنيفات كامكو إنفست تتمثل في الحجم الكبير للأصول المدارة لصالح العملاء (AUM) في السوق الكويتي، مما يولد تدفقا كبيرا ومستقرا للإيرادات بالإضافة إلى أعمال الاستثمارات المصرفية المتنامية (IB).

في حين ساهم التوسع الجغرافي بشكل محدود إلى حد ما في الأرباح حتى الآن ولكنه يوفر فرصا كبيرة للمستقبل، سواء من حيث نمو الأرباح أو في التخفيف من التركيز الجغرافي.



كما تدر إدارة أصول الاستثمار العقاري أتعاب إدارة بصفة منتظمة، وعلى الرغم من محدودية الإيرادات جراء التوسع الجغرافي، إلا انه يوفر فرصا كبيرة للمستقبل.

وتشمل نقاط القوة الائتمانية الرئيسية الأخرى تدني مستوى الديون مقابل حقوق المساهمين، والسيولة المرتفعة ومخاطر إعادة تمويل منخفضة مدعومة بفريق إدارة قوي ومتمرس.



وعلق فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي قائلا: إن تصنيف كابيتال انتليجنس لشركة كامكو إنفست يؤكد قوة مركزها المالي ونموذج أعمالها والقدرات الإدارية التي تتمتع بها.

ويأتي هذا التصنيف عقب الأداء المميز للشركة خلال العام 2021 ونمو حجم الأصول المدارة والتي تعكس قوة نموذج أعمال الشركة والخدمات المقدمة للعملاء.



وختم صرخوه: نؤكد مجددا التزامنا التام تجاه جميع أصحاب المصلحة ونسخر جميع إمكانياتنا لتخفيف أضرار الجائحة مع استمرارنا في السعي بشكل فعال لإيجاد فرص استثمارية جديدة لعملائنا.



يذكر أن أرباح كامكو إنفست في العام 2021 بلغت 10.3 ملايين دينار (ربحية السهم 30.14 فلسا) وخلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 3.6 ملايين دينار (ربحية السهم 10.5 فلوس).

علاوة على ذلك، نمت الأصول المدارة إلى 16 مليار دولار متأثرة بالأداء المميز للصناديق والمحافظ المدارة لصالح العملاء.

وتتمتع كامكو إنفست بمركز مالي قوي وهيكل رأسمالي صحي حيث بلغت حقوق المساهمين 64.5 مليون دينار مع نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين عند 0.17 مرة ويشكل النقد والنقد المعادل نسبة 25% من إجمالي الأصول كما في 31 مارس 2022.