عقدت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) أمس اجتماع الجمعية العامة العادية في مقر الشركة وبنسبة حضور بلغت 96.693%.

وقد وافقت عمومية الشركة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، فضلا عن المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



وخلال العام 2021، حققت «يوباك» صافي أرباح بقيمة 914.2 ألف دينار، بما يعادل ربحية للسهم مقدارها 2.42 فلس للسهم الواحد، وبزيادة قدرها 118.2%، بينما حققت إيرادات بلغت 7.68 ملايين دينار بزيادة قدرها 14.14%، كما ارتفعت أرباح «يوباك» قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بواقع 91.7% لتبلغ 4.97 ملايين دينار، وذلك مقارنة بالعام السابق 2020.

في هذا الصدد، قالت الرئيس التنفيذي لشركة «يوباك» نادية عقيل: أداء «يوباك» كان أكثر استقرارا خلال العام 2021، ويعزى التحسن في نتائج الشركة بشكل أساسي إلى الاستئناف التدريجي لحركة الركاب الجوية والتحسن في جملة الأداء التشغيلي خلال النصف الثاني من العام.



وفي الكويت، تدير «يوباك» ثلاثة مشاريع رئيسية، بما في ذلك إدارة وتشغيل المركز التجاري في مبنى الركاب (T1) بمطار الكويت الدولي، ومواقف السيارات والمرافق ذات الصلة، فضلا عن إدارة العقارات ومرافق وقوف السيارات في مبنى مطار الشيخ سعد، بالإضافة إلى مواقف السيارات والمرافق ذات الصلة في مبنى الركاب T4 المخصص للخطوط الجوية الكويتية.



وخلال شهر فبراير من العام الحالي 2022، حقق ريم مول في أبوظبي إنجازا مهما بافتتاح كارفور هايبر ماركت.