أعلن بنك بوبيان عن توقيعه شراكة استراتيجية مع شركة «كورسيرا» Coursera والتي تعد إحدى أكبر منصات التعليم الرقمي عبر الإنترنت في العالم، وذلك لإطلاق برامج تدريبية في مجالات متعددة لإعداد الكوادر المهنية المتخصصة في بنك بوبيان وتعزيز مهاراتهم القيادية لمواكبة التطورات والتحديات في المرحلة الحالية والمقبلة والتي تتماشى مع التوجه نحو التحول الرقمي لبنك بوبيان.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد: إننا في بنك بوبيان ملتزمون دائما تجاه مواردنا البشرية بإعدادهم وتوفير كل ما يساعدهم على النهوض بالمهارات الإبداعية من خلال خلق بيئة تدريبية متطورة تعتمد على الارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم الوظيفية في جميع مجالات العمل المصرفي بما ينعكس علي خدمة عملاء البنك وتطوير خدمات ومنتجات البنك وزيادة الابتكار والإبداع.



وأوضح أن من هذا المنطلق جاءت الشراكة مع شركة «كورسيرا» التي تدعم تطوير مهارات أكثر من 5.2 ملايين متعلم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفا أنها تتضمن حاليا أكثر من خمسة آلاف برنامج تدريبي بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية مثل كولومبيا وميتشيجان ودوك وفيرجينيا وتورنتو ولييد وفلوريدا وبيركلي وكارولاينا الشمالية وغيرها من الجامعات والمؤسسات العالمية بالإضافة إلى ما يزيد على ألفين وخمسمائة مشروع موجه لقطاعات معينة في مجال الأعمال وأكثر من 75 شهادة متخصصة. وأضاف الحماد أن هذا التعاون يعد الأول من نوعه على مستوى البنوك الكويتية، حيث إن البرامج التدريبية التي تقدمها «كورسيرا» لموظفي بنك بوبيان تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية في جميع القطاعات والمنتجات المصرفية، لاسيما الرقمية والمهارات القيادية وقواعد البيانات وعلوم الكمبيوتر والمحاسبة والتمويل وتنمية المهارات الشخصية وأيضا في مجال المبيعات وخدمة العملاء والعمليات المصرفية وغيرها الكثير.



وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي لإدارة تطوير وإدارة المواهب عبدالعزيز الرومي إن بنك بوبيان لا يألو جهدا في سبيل التعاون وإبرام شراكات استراتيجية مع جهات تدريبية عالمية معتمدة من أجل تأهيل كوادره البشرية والاستثمار فيهم بشكل مستمر وتمكينهم وتأهيلهم بأفضل البرامج التدريبية وورش العمل لتطوير مهاراتهم الخاصة بالقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات وإدارة التغيير والابتكار لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الصناعة المصرفية الرقمية.