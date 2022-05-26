تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة أمس وسط محاولات من بيتكوين لإنقاذ الـ«كريبتو» من صدمة انهيار «تيرا». وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 0.28% لتصل إلى 1.27 تريليون دولار، مقابل 1.26 تريليون دولار في ختام تداولات أمس الأول. وسجل حجم التداولات على العملات الرقمية المشفرة البالغ عددها نحو 18465 عملة خلال آخر 24 ساعة نحو 73.99 مليار دولار.



وتلقى سوق العملات الرقمية صدمة كبيرة إثر انهيار عملة «تيرا» خلال الأيام الماضية، مع ارتفاع الفائدة على الدولار ومخاوف التضخم، جميعها دوافع جعلت المستثمر يعزف عن العملات الرقمية المشفرة ويتجه لسوق السندات الأميركية. ورغم حالة الذعر التي أصابت حملة العملات الرقمية المشفرة، إلا أن بعض المستثمرين متفائلين بمستقبل العملات الرقمية الكبيرة مثل بيتكوين وإيثريون وبينانس كوين، وقال بنك جولدمان ساكس في تقرير خلال يناير الماضي إن عملة بيتكوين يمكن أن تتضاعف، إلى ما يزيد قليلا عن 100 ألف دولار لكل عملة، في غضون السنوات الخمس المقبلة. وتوقع رئيس السلفادور نجيب بوكيلة مستقبلا مشرقا لعملة «البيتكوين» في 2022، حيث توقع أن يتضاعف سعر العملة الرقمية في 2022 ليصل إلى 100 ألف دولار. وصعد سعر بيتكوين العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، أمس بنسبة 1.28% ليصل إلى 29730.28 دولارا، كما زادت القيمة السوقية للعملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم إلى 565.1 مليار دولار، وتراجعت بيتكوين بنحو 26% خلال ثلاثين يوما فيما تسجل العملة الأولى انخفاضا بنسبة 39% منذ بداية العام.



وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارا.