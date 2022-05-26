عقدت جمعية الإصلاح الاجتماعي جمعيتها العمومية العادية، بمقرها الكائن بمنطقة الروضة، وذلك لمناقشة واعتماد التقريرين المالي والإداري إضافة الى تقرير التدقيق الشرعي لأول مرة عن الفترة المنتهية في 31/12/2021، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة د.خالد المذكور، والأمين العام هشام العومي، والمدير العام محمد عبدالرحمن، وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل مكتب العصيمي والعيبان للتدقيق المحاسبي وليد الصراف وممثل شركة شورى للتدقيق الشرعي د.يزيد القطان، وهي جهة مستقلة معتمدة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.



وقد افتتح د.المذكور الاجتماع، مرحبا بالحضور، مستذكرا مآثر الداعية المربي الشيخ أحمد القطان يرحمه الله، صاحب منبر الدفاع عن القدس والأقصى والمدافع عن قضايا المسلمين سائلا المولى عز وجل أن يرفع منزلته في عليين على ما قدم من دعوة وتربية لهذا الجيل والأجيال القادمة.



وقد بدأ نقاش الحضور حول التقارير المالي والإداري والشرعي، حيث أجاب رؤساء قطاعات وأمانات الجمعية على الأسئلة والاستفسارات، كما حرص الأعضاء على مناقشة جوانب التقارير في أجواء ودية، وبتفاعل كبير مع البيانات الواردة فيها.



واشاد الحضور بإضافة التقرير الشرعي لأنشطة «نماء الخيرية» كأول جمعية نفع عام تقوم بهذا الاجراء بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وصوت أعضاء الجمعية العمومية على إلزام مجلس الإدارة بتلك الآلية.



بدوره قال د.يزيد القطان: إن العمليات والأنشطة والعقود التي تم تنفيذها وإبرامها من قبل الجهات المسؤولة في نماء الخيرية خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021م، تتفق وأحكام مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا للمرجعية الشرعية التي حددتها إدارة نماء بهذا الخصوص.



وفي الختام تم انتخاب مجلس إدارة جديد واختيار حمد العلي أمينا عاما جديدا للجمعية والذي أكد على توجهاتها المجتمعية ودورها في بناء الوطن كامتداد أصيل لما قام عليه الآباء المؤسسون، حيث وضعت الجمعية خدمة الوطن والمجتمع في أولى أولوياتها.



ووجه رئيس مجلس الإدارة د.خالد المذكور التهنئة لأعضاء الجمعية على اعتماد التقارير المالية والإدارية والشرعية، متمنيا دوام التوفيق والسداد لأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات وجميع العاملين في تحقيق رؤية ورسالة الجمعية وأهدافها المتعلقة بالنفع العام للمجتمع الكويتي.