اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أمس، مما أسفر عن مقتل شاب على الأقل وإصابة عشرات آخرين.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان امس أن الشاب غيث يامين (16 عاما) قتل متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس بمنطقة قبر يوسف شرق نابلس.



وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت المنطقة لتأمين دخول جماعات من المستوطنين المتطرفين إليها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.



ورشق الشبان القوات الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الحارقة وأشعلوا إطارات السيارات، وفي المقابل أطلقت تلك القوات الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.



وفي الخليل أيضا أشارت وكالة «وفا» الفلسطينية إلى أن مستوطنين مسلحين تجمعوا عند الشارع الالتفافي قرب منطقة بيت عنون شرقي المدينة، وأوقفوا حركة السير، وحاولوا الاعتداء على مركبات الفلسطينيين بعد شتمهم، وطالبوا بترحيل الفلسطينيين والانتقام منهم.



وقالت حركة (حماس) إن إجرام السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته: «لن تزيدنا إلا إصرارا على المقاومة»، معتبرة أن ذلك هو «السبيل لرد العدوان المتصاعد ووقف الزحف الاستيطاني».



بدورها، دعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى تصعيد المقاومة بكل الطرق والوسائل التي «تؤلم» الاحتلال الإسرائيلي، وتمنع استقراره على الأرض الفلسطينية.



وزار وزير الخارجية التركي المسجد الأقصى المبارك، بعد أن حل ضيفا على دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.