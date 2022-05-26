بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية فيصل عاكف الفايز، ورئيس مجلس النواب عبدالكريم فيصل الدغمي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.



كما بعث الغانم ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب في جمهورية الأرجنتين سيرجيو توماس ماسا، ورئيسة مجلس الشيوخ كريستينا إليزابيت فرنانديز دي كيرشنر، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.



من جهة أخرى، بعث الغانم ببرقيتين إلى رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة الأميركية نانسي بيلوسي، ورئيسة مجلس الشيوخ كامالا دي هاريس، أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في إحدى المدارس الابتدائية بولاية تكساس وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.