رشيد الفعم - طارق عرابي



ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة والرامية إلى مواجهة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قرارا برقم 56 لسنة 2022 بتعديل القرار الوزاري رقم 2016 لسنة 2014 بشأن زيادة الحصص التموينية المخصصة للمواطنين.



وذكرت مصادر حكومية أن القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه والذي يصبح معه نصيب الفرد شهريا من الدجاج المجمد 3 كيلوغرامات، صدر في إطار المتابعة المستمرة من الحكومة لكل المستجدات، ويأتي في المقام الأول حماية للمواطنين من المتغيرات الاقتصادية وعلى رأسها ارتفاع أسعار السلع عالميا. وقدرت مصادر معنية في وزارة التجارة أنه وفقا للقرار سترتفع كميات الحد الأقصى لدجاج التموين بالكويت إلى 6.3 آلاف طن شهريا بدءا من شهر يونيو المقبل، وذلك بزيادة قدرها 2.1 ألف طن شهريا، مقارنة



بـ 4.2 آلاف طن دجاج قبل صدور القرار، وذلك قياسا إلى أن أعداد المسجلين في أنظمة التموين بالكويت تقدر بنحو 2.1 مليون مستفيد من بينهم نحو 594 ألف عامل وعاملة منزلية. وأشارت مصادر في قطاع التموين إلى أنه حتى الآن لا توجد أي سلع أخرى مرشحة لزيادة كمياتها للفرد الواحد، وأن الوزارة وقطاع التموين في متابعة مستمرة للأوضاع، وستتخذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب للحفاظ على استقرار أوضاع المواطنين.