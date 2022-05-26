أسامة أبوالسعود



ألغت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مناقصة تسيير رحلات الحج الميسر أمس الأربعاء، وأعلنت فتح باب التقدم مرة أخرى اليوم الخميس بعد ارتفاع الأسعار المقدمة من بعض الحملات.



وأصدرت الإدارة تعميما جديدا برقم (16/1442هـ) لأصحاب حملات الحج فيما يخص برنامج الحج الميسر لموسم 1443هـ بعد اجتماع لجنة فض عطاءات برنامج الحج الميسر رقم (١/144٣هـ) وقررت ان العدد المخصص لبرنامج الحج الميسر هو 663 حاجا موزعين على 3 حملات لكل حملة 221 حاجا شاملا صاحب الحملة والمرشد الديني و2 كادر طبي. وكانت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أصدرت تعميما سابقا برقم (13/1442هـ) بشأن الإعلان عن برنامج الحج الميسر لموسم 1443هـ وجاء فيه «حيث كان العدد المخصص لبرنامج الحج الميسر هو 704 حجاج موزعين على



4 حملات، لكل حملة 176 حاجا شاملا صاحب الحملة والمرشد الديني و2 كادر طبي إلا انها عدلت ذلك بقرارها الجديد».