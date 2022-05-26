أكد رئيس الوزراء الجورجي "إيراكلي غاريباشفيلي"، أن صناعة السياحة في جورجيا استعادت 70 في المائة من مستوى النشاط المحقق في عام ما قبل الوباء 2019، مضيفًا أن البلاد تشهد نموًا اقتصاديًا متزايدًا أيضًا.

وقال"غاريباشفيلي" في تصريحات خلال إحدى جولاته: إن هذا التقدم الذي أحرزته بلادنا في قطاعي السياحة والاقتصاد هو نتيجة لسياستنا المدروسة والعملية للحفاظ على السلام والاستقرار طويل الأمد من ناحية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والإقليمية والسياحية من ناحية أخرى.

وأضاف رئيس الحكومة أن عدد السائحين الذين يزورون جورجيا آخذ في الازدياد، مسلطًا الضوء على مدينة باتومي الواقعة على البحر الأسود كواحدة من أكثر المدن استقبالًا للسياح في البلاد.

كما أعلن "غاريباشفيلي" أن الحكومة خططت لـ "مشاريع كبيرة مهمة للغاية" في المقاطعات الغربية في أدجارا وغوريا، بالإضافة إلى مناطق أخرى من البلاد.

واستضافت جورجيا ما مجموعه 820,796 مسافرًا دوليًا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 272.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانتعاش بنسبة 36.2 في المائة مقارنة بعام 2019.

وتُظهر أحدث البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني في جورجيا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المقدر قد ارتفع بنسبة 10.6 في المائة في مارس 2022 على أساس سنوي، في حين نما متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.4 في المائة في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتعتبر السياحة في باتومي للمسافرين العرب فكرة رائعة للاستمتاع بالكثير من أفضل الاماكن السياحية في مدينه باتومي الجورجية، حيث تطل المدينة على البحر الأسود وتمتلك مجموعة من الشواطئ الجميلة، كما تمتلئ بالأماكن السياحية المميزة مثل الحدائق والشلالات والساحات والممشى المعروف باتومي بوليفارد، ومعالم شهيرة أخرى مثل تمثال علي ونينو والبرج الأبجدي، بالإضافة إلى الفنادق العالمية والمطاعم والحياة الليلية الصاخبة، وهو ما جعل مدينة باتومي وجهة مفضلة لدى الكثير من السياح وخاصةً في فصل الصيف.

مجمع بيانكا باتومي.. وجهة جديدة للسياحة والاستثمار في باتومي

وفي سياق متصل، أعلنت رائدة صناعة العقارات والضيافة في جورجيا شركة يورك تاورز عن إطلاق مشروع ضخم في باتومي على مساحة تقارب 30,000 متر مربع تحت اسم "مجمع بيانكا باتومي"، حيث يضم 1000 شقة سكنية داخل 5 أبراج حديثة بالإضافة إلى فندقين عالميين أحدهما هو فندق إيبيس ستايلز باتومي الشهير.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة يورك تاورز "خالد أسامة"، أن الشركة تستهدف من خلال هذا المشروع القيام بدور ريادي في جذب المزيد من السياح إلى مدينة باتومي، حيث توفر جميع وحدات المجمع إطلالات مميزة على البحر، كما يضم المجمع مناطق ترفيهية متكاملة على مساحة 13,000 متر مربع.

وقال خالد: نتوقع تحقيق المشترين لعوائد استثمارية هي الأكبر في مدينة باتومي؛ وذلك لما يتمتع به المجمع من تصميم معماري متطور وموقع استثنائي على البحر مباشرةً في أرقى مناطق مدينة باتومي بممشى بوليفارد الجديد وبالقرب من معالم سياحية شهيرة.





