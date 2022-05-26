الورشة انطلقت بمشاركة 150 من مختلف التخصصات الطبية





عبدالكريم العبدالله



نظمت لجنة البحث والتطوير في مستشفى العدان، ورشة عمل حول استراتيجية البحث الطبي وخطط التطوير للعاملين في منطقة الاحمدي الصحية.



وقال مدير المنطقة د. أحمد الشطي إن نحو 150 مشاركا من مختلف التخصصات الطبية من داخل وزارة الصحة وخارجها، سجل في الورشة وتابعها حضوريا أو افتراضيا.



وأوضح أن هؤلاء جمعتهم الرغبة في التعرف على الواقع الحالي للأبحاث، من حيث الإمكانيات والتحديات من نافذة خبرات وتطبيقات مستشفى العدان والمراكز الطبية في المنطقة.



وأكد د. أحمد الشطي أن مستشفى العدان نشر خلال السنوات الثلاث الماضية 75 بحثا في دوريات طبية معتمدة، 19 منها مقالات افتتاحية في المجله الطبيه الامريكيه.



وأشار إلى أن هذه الورشة انطلقت قبيل مرور عام من تأسيس لجنة البحث العلمي بالمستشفى، لافتا إلى أنه سيتبعها إصدار وتوزيع استراتيجية البحث والتطوير في الاحمدي الصحيه للفترة من 2022 وحتى 2024.

وذكر مدير منطقة الأحمدي الصحية أن الورشة ضمت كوكبة من المحاضرين والخبراء كلا في اختصاصه وخبراته في النشر الطبي.



وأشار إلى أن الورشة انطلقت بحضوره، إلى جانب كل من رئيسة اللجنة ورئيسة قسم التصوير الطبي في مستشفى العدان د. لطيفة الكندري، ود. مايكل ميسوني نائب الرئيس ومحكم ومحرر في العديد من الدوريات العلمية، ود. إيمان الشمري استشاري الطب النووي وعضو لجنة الأبحاث في وزارة الصحة، ود. نجلاء السيري من وحدة الأبحاث في مستشفى الرازي والبروفسير علي المجداد أستاذ الكيمياء في كلية الهندسة ورئيس لجنة الأبحاث في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وأوضح الشطي أن المحاضرات عكست معرفة وخبرة وفهم الواقع من حيث آليات صياغة البروتوكولات البحثية، وآليات التقديم للتمويل، والبناء العلمي للدراسات والأبحاث، وضوابط النشر في ظل الإمكانيات والتحديات.