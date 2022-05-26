أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الخميس، أن "الحادث" الذي أفاد الاعلام الرسمي عن حصوله في منطقة بارشين جنوب شرق طهران، وقع في وحدة أبحاث تابعة لها وأودى بحياة "مهندس" وإصابة آخر.

وأفادت الوزارة في بيان، عن "وقوع حادث مساء الأربعاء، في إحدى الوحدات البحثية التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بارشين"، ما أدى الى "استشهاد المهندس إحسان قد بيغي، وإصابة أحد زملائه".

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الإعلام المحلي مقتل شخص جراء "حادث صناعي" في منطقة بارشين التي تضم مجمعا عسكريا يشتبه بأنه سبق لإيران أن أجرت فيه اختبارات تفجير قابلة للتطبيق في المجال النووي.