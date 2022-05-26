عبدالكريم أحمد

واصلت محكمة الاستئناف اليوم نظر استئناف المواطن «ف.ص» المتهم بجريمة قتل المواطنة «فرح أكبر»، لحكم محكمة الجنايات القاضي في السادس من يوليو الماضي بإعدامه شنقا.

وقررت الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصر آل هيد، قبل قليل إرجاء الدعوى إلى الثاني من شهر يونيو المقبل لاستدعاء الجراح الذي أشرف على محاولة إنقاذ حياة المجني عليها فور وصولها مستشفى العدان.

وتخلل جلسة اليوم حضور واستجواب أحد الشهود وهو طبيب الإنعاش في مستشفى العدان، الذي أكد وصول المجني عليها متوفية إلى المستشفى دون أن تجدي محاولات إنعاشها نفعا.

يذكر أن المتهم يعترض في استئنافه على الحكم الأولي الذي أدانه بسبع تهم هي: الخطف عن طريق القوة – القتل عمدا مع سبق الإصرار – خطف قاصر بالقوة – تهديد بإلحاق الضرر – إتلاف مركبة عمدا – السير على رصيف المشاة – الدخول عكس السير