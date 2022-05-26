قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس، إن إيران حققت "تقدما ضئيلا لكنه جيد" في العلاقات مع السعودية، مضيفا أنه قد يلتقي بنظيره السعودي قريبا في دولة ثالثة.

كما قال أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن إيران لا تزال ترى أن رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها يمثل حجر عثرة رئيسي أمام المحادثات النووية.

وأضاف أن طهران تعتقد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواصل سياسة ممارسة أقصى الضغوط التي بدأها سلفه دونالد ترامب، وتحتاج إلى اتخاذ قرارات سريعة بشأن رفع العقوبات من أجل تحقيق تقدم في المحادثات.



