عبدالكريم العبدالله

أعلنت منسقة المؤتمر إيمان خلف عن انطلاق مؤتمر ومعرض صحة الكويت العاشر "كويت ميديكا" تحت رعاية وزير الصحة د.خالد السعيد وذلك خلال الفترة من 30 - 31 مايو في فندق الريجنسي.

وذكرت خلف في تصريح صحافي، بأن هذا المؤتمـر والمعـرض يهدف إلـى التعـرف علـى أحـدث الاتجاهـات والمنتجـات والخدمـات فـي مجـال القطـاع الصحـي .

واشارت الى أن هذا المعرض يعتبر أكبـر تجمـع للمستشفيات المتميزة والشركات المتخصصة في المجال الطبي، كما يوفر المعـرض المصاحـب للمؤتمـر فرصـة مناسبة لكافـة المستشفيات فـي عـرض منتجاتهـا وخدماتهـا فـي قطـاع الخدمـات الصحيـة والالتقـاء المباشـر مـع المستخدميـن والمسئوليـن فـي القطـاع الصحـي الحكومـي والخـاص.

وشددت على أهمية دور القطاع الخاص في إنجاح مشاريع خطة التنمية التي تتبناها وزارة الصحة لتطوير الطاقة الاستيعابية لمنشآت ومرافق وزارة الصحة ورفع جودة الخدمات الصحية.

وكشفت عن مشاركة 30 مستشفى محلي وعالمي في هذا المؤتمر، كما أن هناك مشاركة من الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الصحة والدفاع والمستشفى العسكري ومستشفى شركة نفط الكويت وجامعة الكويت ، فضلا عن مشاركة من شركة مستشفيات الضمان الصحي "ضمان" في فعاليات مؤتمر ومعرض صحة الكويت العاشر .



وأشارت إلى أهمية المؤتمرات وورش العمل المزمع عقدها أثناء فعاليات المعرض والتي تهدف إلى المساهمة في تطوير الخدمات الصحية الخاصة من خلال الاستفادة من الامكانات الفنية والبشرية للمستشفيات العالمية المتميزة في مجال تبادل الزيارات وتدريب الأطباء وعقد اتفاقات الشراكة والدعم الفني بين المستشفيات المحلية ونظيراتها في الدول المتقدمة.

وتابعت: كما يهدف المؤتمر إلى استعراض خطط الجهات الحكومية في تطوير الخدمات الصحية، بالإضافة إلى عقد محاضرات أثناء المؤتمر يتحدث فيها نخبة من المسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين العاملين في مختلف مجالات الرعاية الصحية، كما سيتم توزيع جائزة نجمة السلامة في الجودة الصحية على المستشفيات الحكوميه الفائزة بإشراف وتنظيم إدارة الجودة بوزارة الصحة.

واختتمت خلف تصريحها بدعوة الجمهور الكريم لزيارة المعرض والتعرف على المستشفيات المحلية والعالمية والاستفادة من المعلومات الخاصة بها، علاوة على انه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات والبيانات عن كل مايخص المؤتمر عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو Www.medicakuwait.com