توفير رحلات يومية للاستمتاع بأجواء كأس العالم دون الحاجة للإقامة في قطر

16 رحلة لـ"الكويتية" و60 لـ"فلاي دبي" و40 للطيران السعودي و48 للعماني

الدوحة-الأنباء-عبد الهادي العجمي

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر عن برنامج رحلات الطيران لمشجعي اليوم الواحد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي من مدن جدة والرياض والكويت ودبي ومسقط.

وأوضحت المشاريع والإرث - عبر حسابها على "تويتر" - أن هذه الرحلات لحاملي التذاكر المتواجدين في دول المنطقة توفّر فرصة مميزة وحصرية خلال فترة المونديال للاستمتاع بأجواء بطولة كأس العالم دون الحاجة للإقامة في قطر.

وسيكون بمقدور الجماهير من دول المنطقة حضور المباريات والمغادرة في اليوم ذاته بسهولة تامة، كما سيمكنهم حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد خلال زيارتهم، وخاصة في دور المجموعات بفضل الطبيعة متقاربة المسافات التي تميز كأس العالم قطر 2022.

إجمالي الرحلات الجوية في اليوم ستكون كالتالي:

فلاي دبي: دبي 60 رحلة يومياً

السعودية: الرياض وجدة 40 رحلة يومياً

الطيران العماني: مسقط 48 رحلة يومياً

الخطوط الجوية الكويتية: مدينة الكويت 16 رحلة يومياً.

ونوهت المشاريع والإرث بضرورة تسجيل جميع المشجعين القادمين إلى دولة قطر خلال كأس العالم للحصول على بطاقة هيّا المتوفرة إلكترونيا.



وتتيح لهم الخدمة الدخول إلى دولة قطر، واستخدام وسائل النقل العام بالمجان في أيام المباريات، إضافة إلى التخطيط لتنقلاتهم عبر تطبيق هَيّا.

وتم تصميم هذه الخدمة بهدف ربط المشجعين بسلاسة مع قطر حتى يتمكنوا من حضور المباريات الخاصة بهم، والتفاعل بشكل أسرع مع البلد المضيف، قبل مغادرة الدوحة في نفس اليوم.

واختُتم المؤتمر بتوقيع الاتفاقية المُقامة بين الخطوط الجوية القطرية وفلاي دبي والخطوط الجوية الكويتية والطيران العماني والخطوط الجوية السعودية بحضور الرؤساء التنفيذيين أكبر الباكر و غيث الغيث و معين محمود رزوقي و عبد العزيز الرئيسي والكابتن إبراهيم كوشي.