نيابةً عن رئيس الأركان العامة للجيش، شارك اللواء الركن فهد الطريجي، والوفد المرافق له، في اجتماع مجموعة دراجون "Dragon Group" الذي عُقِد في المملكة المتحدة، هذا وقد ضم الاجتماع عدداً من رؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والمملكة المتحدة، وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الدول المشاركة، ومواضيع متعلقة بإيجاد السبل المثلى لتطوير القدرات والإمكانيات العسكرية في العديد من المجالات.



وعلى هامش المؤتمر، التقى اللواء فهد الطريجي مع رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق اول بحري السير انتونيو راديكن وقد تبادل الجانبان أطراف الحديث، مشيدين بعمق العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.