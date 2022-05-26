دانت هيئة محلفين في ولاية أوريغون غرب الولايات المتحدة روائية أميركية كتبت مقالاً بعنوان "كيف تقتلين زوجك"، بتهمة قتل زوجها.

فقد احتاجت هيئة المحلفين في بورتلاند ثماني ساعات فقط الأربعاء لإصدار حكم بإدانة نانسي كرامبتون بروفي بإطلاق النار على زوجها دانيال بروفي.

وقال ممثلو الادعاء إن الكاتبة التي نشرت كتباً عدة بعناوين مثيرة بينها "الزوج الخطأ" و"العاشق الخطأ"، كانت تمرّ بأزمة مالية قبل أن تطلق على زوجها رصاصتين في القلب في حزيران/يونيو 2018 في معهد للطهي حيث كان يعمل.

ونفت كرامبتون بروفي (71 عاما) التهمة، قائلة إن وجودها في مسرح الجريمة، بحسب ما أظهرت لقطات كاميرا مراقبة في المكان، كان بهدف الاستلهام في كتاباتها.

كما زعمت أن مسدساً مفقوداً تعتقد الشرطة أنه سلاح الجريمة، تم شراؤه في إطار التحضير لكتابة رواية، ونفت أن تكون مئات آلاف الدولارات التي كانت ستكسبها من عقود التأمين قد شكلت دافعا للقتل.

وذكرت صحيفة "ذي أوريغونيان" أنّ محامي كرامبتون بروفي قالوا إنهم سيستأنفون الحكم بالقتل من الدرجة الثانية.

وقالت المحامية كريستين وينيميلر أمام هيئة المحلفين في المحاكمة "نانسي بروفي كانت تحب زوجها"، مضيفة "يمكنك أن ترى ذلك في عينيها اللتين تلمعان في كل مرة تتحدث عنه".

وأوقفت كرامبتون بروفي في أيلول/سبتمبر 2018، وهي لا تزال محتجزة منذ ذلك الحين.

عرض المدعي العام شون أوفرستريت جملة أدلة تظهر كيف تآمرت كرامبتون بروفي لقتل زوجها الذي كان يبلغ 63 عاما.

وقال خلال المحاكمة "الأمر لا يتعلق فقط بالمال بل أيضا بنمط الحياة الذي كانت نانسي ترغب فيه ولم يكن دان يستطيع توفيره لها".

كانت كرامبتون بروفي قد نفت مزاعم عن معاناتها أزمة مالية في أقوالها على قوس المحكمة الأسبوع الماضي، قائلة إن مشاكلها المالية كانت قد حُلت قبل فترة طويلة.

وقالت "وضعي المالي يكون أفضل بوجود دان على قيد الحياة أكثر منه مع دان ميت".

وتواجه كرامبتون بروفي احتمال السجن مدى الحياة، وسيصدر الحكم عليها في وقت لاحق.

وتشرح كرامبتون بروفي في مقالتها "كيف تقتلين زوجك" التي لا تزال متاحة بسهولة على الإنترنت، طرق التخلص من الزوج غير المرغوب فيه ودوافعه.

ويشمل ذلك المكاسب المالية واستخدام سلاح ناري، رغم إشارة المقالة إلى أن البنادق "تثير الضجة والفوضى وتتطلب بعض المهارة"