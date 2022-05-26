بيعت ثمرتان من الشمام الممتاز في جزيرة هوكايدو الرئيسية في شمال اليابان بـ 3 ملايين ين (23550 دولارا) في أول مزاد لهذا العام

وكان أعلى رقم قد حققه مثل هذا المزاد لزوج من شمام يوباري ، وهو منتج مميز لمدينة يوباري، هو 5 ملايين ين في عام .2019 وبلغ العرض الفائز في أول مزاد العام الماضي 7ر2 مليون ين، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وكان مقدم العرض الناجح لهذا العام هو شركة "هوكويوباك"، وهي شركة مقرها يوباري تبيع الفواكه والخضروات وتقوم بتعبئتها. وتخطط الشركة لعقد حدث تذوق مجاني للشمام بما في ذلك الزوج يومي 4 و 5 حزيران/يونيو في يوباري.

وقال كيوميتشي نودا، رئيس الشركة، إن المذاق الفريد للشمام يجعله "يستحق" السعر.

وتم بيع ما مجموعه 2721 شمامة في مزاد علني يوم الخميس.

وغالبا ما تجلب الفاكهة الممتازة أسعارا مرتفعة للغاية في المزادات الأولى في اليابان ، حيث يستخدم المشترون العطاءات الناجحة لأغراض ترويجية.